Дилер ФИФА отменяет брони в петербургских отелях

Официальный агент FIFA массово отказывается от номеров в петербургских отелях. Отмены прошли в независимых гостиницах: сетевые отели, где должны жить команды с врачами и тренерами, а также судейский состав, сохранили своих клиентов.

Об этом заявили представители гостиничного бизнеса. "Агент ФИФА строго в соответствии с условиями договора снял в нашем отеле около 50 % всех забронированных номеров на чемпионат мира по футболу-2018", - написал в соцсетях владелец одного из отелей.

По мнению экспертов, отмена брони связана со снижением спроса со стороны администрации ФИФА - именно они должны были размещаться в отелях, где прошла аннуляция заказов. Кроме того, аннуляция не коснулась тех дней, когда в Петербурге будут играть знаменитые, рейтинговые команды.

В отелях «Англетер» и «Астория» назвали происходящее «нормальным рабочим процессом». Но значит ли это, что болельщики теряют интерес к предстоящему мундиалю и отказываются ехать в Россию?

Что касается объема прибыли для гостиничного бизнеса города, то она после этих событий может еще увеличиться. Компания- агент ФИФА не занимается болельщиками, он бронирует места лишь для участников чемпионата и аккредитованных СМИ по цене на 25% ниже отельной. Теперь все номера, от которых отказалась ФИФА, будут проданы фанатам спорта.

(По материалам dp.ru neva.today businessfm.spb.ru rbc.ru