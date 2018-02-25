Путин внёс в Госдуму законопроект о целях и задачах РАН
25 февраля 2018, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Российской Федерации Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о целях и задачах Российской академии наук (РАН). Одна из целей, которую обозначил глава государства академикам, - прогнозирование основных направлений научного и социально-экономического развития России.
Член РАН, академик Алексей Арбатов считает, что подобные законы должны приниматься самой Академией наук, а не сторонними лицами. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» академик, доктор исторических наук Алексей Арбатов подчеркнул, что нижняя палата парламента должна контролировать формулируемые Академией наук законопроекты, а не придымывать их самостоятельно.
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