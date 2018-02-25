Молоко крайне опасно для людей с заболеваниями суставов, считают ученые

Ученые утверждают, что молоко очень опасно для людей, страдающих от различных заболеваний суставов. Если регулярно пить молоко в чистом виде, то со временем разовьется ревматоидный артрит.

Несмотря на то, что молоко содержит в себе массу полезных свойств, оно способно укреплять кости и зубы, а также восстанавливать микрофлору, людям, которые подвержены заболеваниям суставов, продукт употреблять категорически запрещено. Такую же опасность в себе таит и говядина, так как в ней очень много бактерий, которые содержатся в молоке. Они ускоряют процесс агонизирующего состояния, усиливая болевой синдром, пишет портал polza-vred.su.

Кроме того, как считают многие ученые, употребление молока вовсе не поможет восполнить нехватку в организме кальция, а как раз наоборот – молоко способно вымывать кальций из организма человека, расходуя его не усвоение продукта. Если внутренние резервы кальция будут расходоваться постоянно, то это может привести к остеопорозу.