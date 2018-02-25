Советский конструктор, создавший легендарную «Ниву» и «Восьмерку», умер в Москве

В Москве умер бывший главный конструктор АВТОВАЗа Георгий Мирзоев. Под его руководством был создан первый отечественный переднеприводный автомобиль ВАЗ-2108, или легендарная «Восьмерка».

Также при Мирзоеве с конвейеров сошли малышка «Ока» и новое поколение «Нивы», позднее ставшее российско-американским внедорожником Chevrolet Niva,«пятое» и «десятое» поколение ВАЗ. По инициативе конструктора на отечественных машинах стали применять электронный впрыск топлива.

Он проработал главным конструктором Волжского завод 22 года, а затем его детищем стал проект «АНТЭЛ» — автомобиль на топливных элементах - воде и метане. Георгий Константинович скончался на 85 году жизни. Похороны ветерана автопрома состоятся в Москве, время и место еще неизвестны, пишет портал tlt.ru