Советский конструктор, создавший легендарную «Ниву» и «Восьмерку», умер в Москве
25 февраля 2018, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве умер бывший главный конструктор АВТОВАЗа Георгий Мирзоев. Под его руководством был создан первый отечественный переднеприводный автомобиль ВАЗ-2108, или легендарная «Восьмерка».
Также при Мирзоеве с конвейеров сошли малышка «Ока» и новое поколение «Нивы», позднее ставшее российско-американским внедорожником Chevrolet Niva,«пятое» и «десятое» поколение ВАЗ. По инициативе конструктора на отечественных машинах стали применять электронный впрыск топлива.
Он проработал главным конструктором Волжского завод 22 года, а затем его детищем стал проект «АНТЭЛ» — автомобиль на топливных элементах - воде и метане. Георгий Константинович скончался на 85 году жизни. Похороны ветерана автопрома состоятся в Москве, время и место еще неизвестны, пишет портал tlt.ru
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