Учёные готовятся к Армагеддону, модернизируя «Хранилища Судного дня»

Учёные продолжают готовиться к концу света. Земле постоянно что-то угрожает - летящие метеориты, глобальное потепление, эпидемия или ядерная война. И хотя специалисты и являются большими скептиками, но подобные варианты развития событий не исключают и предпочитают быть готовыми к любым катаклизмам.

Известно, что в мире существует несколько секретных проектов, которые созданы для возрождения жизни. Первое «Хранилище судного дня» находится в Норвегии и в нём собраны семена всех съедобных растений, растущих на нашей планете. Находясь в стадии заморозки, они могут очень долго храниться. Большую часть коллекции составляют образцы сельскохозяйственных культур, их в хранилище около 900 000. Этот «стратегический запас» уже использовали в 2015 году, когда в Сирии было уничтожено хранилище семян возле города Алеппо.

В этом году Норвегия уже сообщила мировому сообществу, что собирается модернизировать «Хранилище Судного дня» и это обойдётся ей в 13 миллионов долларов, сособщае vladtime.ru.

В Норвегии существует и второе подобное хранилище, в котором так же хранятся образцы, но уже информации в электронном виде. После закачки всех необходимых данных файлы переносятся на светочувствительную пленку в двоичной кодировке. В результате получаются узоры, похожие на QR-коды, которые смогу храниться от 500 до 1000 лет.

Существуют также версии о том, что в ожидании апокалипсиса давно построены специализированные бункеры-дома для состоятельных людей и политиков.