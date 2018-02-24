«Жена депутата» устроила дебош в самолете, найдется ли муж скандалистки на видео

Пассажирка самолета рейса Москва-Бейрут устроила скандал на борту. Дебоширка представилась женой депутата вот только забыла уточнить какого именно. Теперь весь интернет гадает, кто же муж этой особы, которая явно перепутала салон авиалайнера с деревенским базаром.

Как написали очевидцы, женщина кричала, угрожала и лила сок на девушку, которая сидела на переднем ряду, чья вина была лишь в том, что она посмела разложить кресло. Кстати, справиться с хулиганкой помогла камера. Когда женщина поняла, что ее снимают, то сразу поубавила свой пыл. Автор ролика выложил его в Сеть с комментарием: «Так и летаем. Увольте уже этого депутата. Стыдно за быдло»

Пользователи также не поскупились на нелестные отзывы. "Я жена депутата" - главный довод "королей" в России», «Лечится это одним способом - завтра этот депутат должен перестать быть депутатом, чиновником и т.д. Не можешь в семье порядок навести, то в стране и подавно», - написали они в комментариях.