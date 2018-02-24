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«Жена депутата» устроила дебош в самолете, найдется ли муж скандалистки на видео

24 февраля 2018, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]

«Жена депутата» устроила дебош в самолете, найдется ли муж скандалистки на видео
фото: pixabay.com

Пассажирка самолета рейса Москва-Бейрут устроила скандал на борту. Дебоширка представилась женой депутата вот только забыла уточнить какого именно. Теперь весь интернет гадает, кто же муж этой особы, которая явно перепутала салон авиалайнера с деревенским базаром.

Как написали очевидцы, женщина кричала, угрожала и лила сок на девушку, которая сидела на переднем ряду, чья вина была лишь в том, что она посмела разложить кресло. Кстати, справиться с хулиганкой помогла камера. Когда женщина поняла, что ее снимают, то сразу поубавила свой пыл. Автор ролика выложил его в Сеть с комментарием: «Так и летаем. Увольте уже этого депутата. Стыдно за быдло»

Пользователи также не поскупились на нелестные отзывы. "Я жена депутата" - главный довод "королей" в России», «Лечится это одним способом - завтра этот депутат должен перестать быть депутатом, чиновником и т.д. Не можешь в семье порядок навести, то в стране и подавно», - написали они в комментариях.

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В МИД РФ рассказали, чем обернется применение закона о реинтеграции Донбасса

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Вооруженная женщина пыталась проникнуть в Белый дом

Вооруженная женщина пыталась проникнуть в Белый дом

В Белый дом пыталась проникнуть женщина, у которой при себе был пистолет. Согласно последней информации, гражданка категорически игнорировала требования полицейских положить оружие на землю.

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В Москве за мошенничество на 50 млн рублей задержали 40 сотрудников автосалона

В Москве за мошенничество на 50 млн рублей задержали 40 сотрудников автосалона

В одном из автосалонов Москвы были задержаны 40 работников, которые подозреваются в мошенничестве при продаже машин. Данную информацию предоставил источник в правоохранительных органах столицы.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова намерена судиться с коллегой

Ольга Бузова намерена судиться с коллегой

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова подает в суд на своего коллегу. Оказалось, что знаменитость планирует наказать резидента Comedy Club Андрея Скорохода (Глебати) за нанесенное оскорбление.

//Спорт

Видео, как белка "подрезала" сноубордистку во время соревнований на ОИ-2018

Видео, как белка "подрезала" сноубордистку во время соревнований на ОИ-2018

Во время проведения Олимпийских соревнований в Пхенчхане на состязаниях по параллельному слалому на горнолыжной трассе внезапно появилаь белка, которая выскочила перед австрийкой Даниэлой Ульбинг.

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Генштаб ВСУ: Украина готова к масштабной войне с Россией

Генштаб ВСУ: Украина готова к масштабной войне с Россией

Украина готова к полномасштабной войне с Россией, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко. Он в очередной раз отметил «агрессивную» политику РФ.

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Вратарь немецкого клуба пил воду и пропустил гол

Вратарь немецкого клуба пил воду и пропустил гол

Вратарь «Дуйсбурга» Марк Флеккен пропустил мяч в матче 24-го тура второй Бундеслиги с «Ингольштадтом» из-за того, что решил попить воды. При счете 1:0 в пользу «Дуйсбурга» на 18-й минуте голкипер отвлекся.

//Общество

«Жена депутата» устроила дебош в самолете, найдется ли муж скандалистки на видео

«Жена депутата» устроила дебош в самолете, найдется ли муж скандалистки на видео

Пассажирка самолета рейса Москва-Бейрут устроила скандал на борту. Дебоширка представилась женой депутата, вот только забыла уточнить какого именно. Интернет гадает, найдется ли муж этой хулиганки?

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Российское посольство в Тунисе занимается задержанным судном

Российское посольство в Тунисе занимается задержанным судном

Посольство Российской Федерации в Тунисе сообщило, что расследует обстоятельства инцидента с задержанием паром-ролкера Ural, который прибыл в тунисский порт для небольшого ремонта.

//Шоу-бизнес

Четыре поколения семьи Галкина отдали воинской службе сто лет

Четыре поколения семьи Галкина отдали воинской службе сто лет

В микроблоге в Instagram ко Дню защитника отечества популярный комик, телеведущий Максим Галкин рассказал военную историю семьи. Четыре поколения родственников ведущего служат родине не менее 100 лет.

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Помнить о Ходжалы

Помнить о Ходжалы

Советский Союз всегда считался большой семьей братских народов. Но, на самом деле, внутренние противоречия хоть и были сильной рукой и «мудрым» руководством загнаны в отдаленные уголки сознания, но никуда не делись.

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Трупы граждан Казахстана обнаружены в припаркованной фуре в Подмосковье

Трупы граждан Казахстана обнаружены в припаркованной фуре в Подмосковье

В кабине фуры, припаркованной на территории складских помещений в деревне Новоселки Чеховского района Подмосковья, обнаружены три трупа граждан Казахстана. Следователи начали проверку.

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//Общество

Американский психолог назвал главное правило поведения с инопланетянами

Американский психолог назвал главное правило поведения с инопланетянами

Психолог Стивен Пинкер, написавший книгу «Просветление», рассказал о правилах поведения с пришельцами. Он заявил, что с инопланетянами как с женщинами, нужно в первую очередь дарить им цветы.

//В мире

Аргентинский Хатико 11 лет провел у могилы своего хозяина

Аргентинский Хатико 11 лет провел у могилы своего хозяина

В Аргентине 15-летний пес по кличке Капитан умер из-за проблем с почками на могиле своего хозяина, прожив там около 10 лет. Мигель Гузман из аргентинской Кордовы купил пса в подарок своему сыну в 2005 году.

//Происшествия

Испанские фанаты с молотками и факелами напали на русских

Испанские фанаты с молотками и факелами напали на русских

Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы "Спартака" и "Атлетика" прошла в четверг в Бильбао. Москвичи выиграли со счетом 2:1. В день матча начались драки, 9 человек, из них трое россиян, задержали.

//Шоу-бизнес

Ведущая скандальной телестройки завела роман на работе, говорят участники

Ведущая скандальной телестройки завела роман на работе, говорят участники

Экс-солистка «Блестящих», а ныне ведущая скандальной телестройки 40-летняя Ольга Орлова до сих пор могла похвастаться безупречной репутацией на проекте. Но одна из экс-участниц рассказала о тайной связи Кати Жужи и Ольги Орловой.

//Происшествия

В Одессе 23 февраля задержали подростков за возложение цветов к памятнику

В Одессе 23 февраля задержали подростков за возложение цветов к памятнику

23 февраля в Одессе сотрудниками полиции были задержаны подростки, которые участвовали в акции возложения цветов к памятнику погибшего неизвестного моряка на Аллее Славы.

//Происшествия

СМИ: в Тунисе задержано судно якобы с военным грузом из России

СМИ: в Тунисе задержано судно якобы с военным грузом из России

В Тунисе задержали судно с грузом оружия из России: Ural под флагом Панамы вышел из Новороссийска. Силовики обнаружили на борту контейнеры с военной транспортной техникой.

//Шоу-бизнес

Известный актер получил производственную травму и на время лишился зрения

Известный актер получил производственную травму и на время лишился зрения

Сильвестр Андреевич из сериала «СашаТаня» временно лишился зрения. Актер Алексей Климушкин получил серьезную производственную травму. На своей странице в соцсети он сообщил, что заработал ожог роговицы глаза.

//Политика

ЛНР: под Станицу Луганскую прибыло подразделение боевиков «Правого сектора»

ЛНР: под Станицу Луганскую прибыло подразделение боевиков «Правого сектора»

Народная милиция ЛНР сообщила о прибытии в приграничную с республикой территорию националистов из "Правого сектора" (организация запрещена на территории Российской Федерации).

//В мире

Тысячи эстонцев отправились в Латвию за выпивкой и бензином в знак протеста

Тысячи эстонцев отправились в Латвию за выпивкой и бензином в знак протеста

Недовольные правительством эстонцы устроили массовый выезд на автомобилях в Латвию за алкоголем и топливом. Акцию приурочили к столетию со дня объявления независимости республики.

//Спорт

Губерниев высказался о бойкоте биатлонистов США и Чехии

Губерниев высказался о бойкоте биатлонистов США и Чехии

Популярный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отказ сборных США и Чехии по биатлону участвовать в финальном этапе Кубка мира, который пройдет в марте в России.

//Спорт

Биатлонисты Чехии вслед за США объявили бойкот Кубку мира в России

Биатлонисты Чехии вслед за США объявили бойкот Кубку мира в России

Сборная Чехии по биатлону не будет выступать на заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени в марте, заявил президент Чешского союза биатлонистов Иржи Хамза.

//Общество

Пьяного олимпийского спортсмена арестовали за угон авто в Пхенчхане

Пьяного олимпийского спортсмена арестовали за угон авто в Пхенчхане

Канадский спортсмен Дэйва Дункан и его менеджер арестованы сотрудниками полиции Пхенчхана за угон авто. Информация появилась в Twitter-аккаунте журналистки CBC Сьюзен Ормистон.

//Здоровье

Диетологи назвали вредные для мужчин продукты

Диетологи назвали вредные для мужчин продукты

Диетологи назвали вредные продукты для сильной половины человечества, употребление которых нужно ограничить или совсем от них отказаться. Возглавило антирейтинг продуктов для мужчин пиво.

//Культура

Джигарханян: планов нет, просто хочется жить

Джигарханян: планов нет, просто хочется жить

В театре Армена Джигарханяна состоялась премьера спектакля «Череп из Коннемары», на которую он сам лично пришел посмотреть. Он был не в лучшей форме, выглядел усталым и шел с палочкой.

//Общество

Открыт доступ к дополненной реальности для гаджетов, видео технологии удивляет

Открыт доступ к дополненной реальности для гаджетов, видео технологии удивляет

Компания Google открыла доступ к новейшей технологии дополненной реальности ARCore. Работа над программами начались еще в августе прошлого года, когда пользователям показали удивительный промо-ролик

//Общество

Жители Петербурга наблюдали в ночном небе необычные "световые столбы"

Жители Петербурга наблюдали в ночном небе необычные "световые столбы"

В ночь с 23 на 24 февраля в Выборгском и Калининском районах Петербурга местные жители наблюдали за необычным природным явлением, которое некоторые из них приняли за северное сияние.

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