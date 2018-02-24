Американский психолог назвал главное правило поведения с инопланетянами

Психолог Стивен Пинкер, написавший книгу «Просветление», рассказал о правилах поведения с пришельцами. Он заявил, что с инопланетянами как с женщинами, нужно в первую очередь дарить им цветы.

К такому выводу Пинкер пришёл на основании личного общения с представителями инопланетной расы. Психолог утверждает, что инопланетяне намного опережают в своем развитии человечество. «Они намного умнее нас, а значит и дружелюбнее», - рассказал уфолог. Поэтому чтобы достичь успеха в общении, нужно показать как можно больше радушия, пишет vladtime.ru.

И самый простой способ добиться взаимопонимания, это подарить пришельцам букет. «Я жалею, что сам этого не сделал в детстве, когда встретился с инопланетянином», - рассказывает учёный.

В общем, с пришельцами все по сценарию известного фильма «детям – мороженное, бабе, ой, пришельцу – цветы».