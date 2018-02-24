Пьяного олимпийского спортсмена арестовали за угон авто в Пхенчхане

Канадский спортсмен Дэйва Дункан и его менеджер арестованы сотрудниками полиции Пхенчхана за угон авто. Информация появилась в Twitter-аккаунте журналистки CBC.

Пока не понятно, кто именно находился за рулем угнанного авто, известно лишь, что фристайлист Дэйв Дункан, который стал четвертым в дисциплине ски-кросс в малом финале, и его менеджер украли припаркованную машину, чтобы добраться до олимпийской деревни. По предварительной информации, оба похитителя были сильно пьяны. В оргкомитете Олимпийских игр сообщили, что спортсмен и его представитель свою вину признали и сотрудничают с правоохранительными органами.