Открыт доступ к дополненной реальности для гаджетов, видео технологии удивляет

Компания Google открыла доступ к новейшей технологии дополненной реальности ARCore. Работа над программами для фото и видео контента начались еще в августе прошлого года, когда пользователям показали промо-ролик создания дополнительной реальности. Воспользоваться ей могут владельцы смартфонов на базе Android 8.0.

Технология ARCore позволит накладывать реальности друг на друга и создавать совершенно новые снимки и видеоролики. Пока что поддержка новейшей технологии есть у 13 моделей наиболее известных брендов, но в будущем список существенно расширится и аналогичная опция появится практически у всех китайских и корейских флагманов, пишет dni24.com.

Технология дополненной реальности предусматривает использование камеры для неполного погружения в цифровой мир. Она позволяет раскрасить серую повседневность, когда, направляя камеру смартфона на улицу, можно увидеть на ней робота или различные объекты, которых в реальной картине нет. Впрочем, проще один раз увидеть, чем сто раз услышать.