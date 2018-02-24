Открыт доступ к дополненной реальности для гаджетов, видео технологии удивляет
24 февраля 2018, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]
Компания Google открыла доступ к новейшей технологии дополненной реальности ARCore. Работа над программами для фото и видео контента начались еще в августе прошлого года, когда пользователям показали промо-ролик создания дополнительной реальности. Воспользоваться ей могут владельцы смартфонов на базе Android 8.0.
Технология ARCore позволит накладывать реальности друг на друга и создавать совершенно новые снимки и видеоролики. Пока что поддержка новейшей технологии есть у 13 моделей наиболее известных брендов, но в будущем список существенно расширится и аналогичная опция появится практически у всех китайских и корейских флагманов, пишет dni24.com.
Технология дополненной реальности предусматривает использование камеры для неполного погружения в цифровой мир. Она позволяет раскрасить серую повседневность, когда, направляя камеру смартфона на улицу, можно увидеть на ней робота или различные объекты, которых в реальной картине нет. Впрочем, проще один раз увидеть, чем сто раз услышать.
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