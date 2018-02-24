Вода на обратной стороне Луны может пригодиться для ее колонизации

Последние лунные миссии позволили ученым предположить, что на невидимой стороне Луны могут находиться большие запасы воды. Причем водоемы расположены в совершенно разных местах лунной поверхности.

Опираясь на все научные данные, полученные от зондов, ученые считают, что молекулы воды «прыгают» по лунной поверхности, а затем попадают в холодные ловушки, расположенные в темных кратерах на полюсах. Сейчас специалисты проводят изучение Луны, чтобы установить, каким способом вода появилась на спутнике, каковы объемы водных запасов и состав воды, пишет rusargument.ru.

Эти данные необходимы для подготовки дальнейших лунных миссий. Возможно, лунную воду можно будет перерабатывать до получения чистого питья или для получения водорода и кислорода для ракетного горючего и даже кислорода для нормального дыхания.

Поиски воды на Луне становятся приоритетной задачей для астронавтов.