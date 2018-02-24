Несметные сокровища эксцентричного миллионера уже погубили четыре жизни

Поиски сокровища знаменитого американского миллионера уже стоили жизни четырем кладоискателям. Однако ни гибель людей, ни то, что никому не удалось даже определить точное местонахождение клада, не останавливает азартных охотников за древними ценностями.

Форрест Фенн – американский коллекционер древних артефактов и владелец художественной галереи спрятал сокровища на сумму 2 миллиона долларов и написал об этом в своих мемуарах «Страсть погони». Путь к кладу он зашифровал в стихах. Как считал сам Форреста Фенна, разгадать его подсказки и найти сокровища может даже 80-летний старик.

Однако уже более 65 тысяч человек не оставляют надежды отыскать сокровище, которое может быть спрятано в Монтане, Вайоминге, Колорадо или Нью-Мексико. О самом кладе известно, что золотые самородки, драгоценные камни, китайские нефритовые фигурки, индийские браслеты эпохи Колумба и другие редкие украшения, спрятаны Фенном в сундуке. Сам миллионер объясняет причину своего необычного поступка очень просто. После перенесённого им тяжёлого заболевания, когда врачи давали ему всего несколько лет жизни, он на многие вещи стал смотреть по-новому, в том числе и переосмыслил своё отношение к богатству: «Я никого не обманываю и клад действительно спрятан. Я люблю тайны и приключения. Пусть и люди испытают их сполна».

Но пока все поиски оказались безуспешны, а некоторые даже закончились трагически 20 февраля, сорвавшись со 152-метровой скалы, погиб в поисках сокровищ 53-летний житель города Иллинойс Джефф Мерфи, передают «Известия». Это четвертая смерть на счету сокровищ эксцентричного американского миллионера так любившего загадки.