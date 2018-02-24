В ходе пожара в многоэтажке на севере Москвы погиб человек
24 февраля 2018, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]
На севере Москвы произошел пожар в многоэтажном доме. Согласно последней информации, в результате возгорания в здании, расположенном в проезде Кадомцева, погиб один человек, а еще один пострадал.
Источник в экстренных службах столицы отметил, что пожар был зафиксирован в доме под номером 19 на шестом этаже, передает в субботу РИА "Новости".
Как уточнили в МЧС России в 12.25 пламя удалось полностью ликвидировать. В процессе тушения из квартир на верхних этажах вывели не менее двадцати человек. В настоящий момент устанавливается точная причина происшествия. На месте работают сотрудники полиции.
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