В ходе пожара в многоэтажке на севере Москвы погиб человек

На севере Москвы произошел пожар в многоэтажном доме. Согласно последней информации, в результате возгорания в здании, расположенном в проезде Кадомцева, погиб один человек, а еще один пострадал.

Источник в экстренных службах столицы отметил, что пожар был зафиксирован в доме под номером 19 на шестом этаже, передает в субботу РИА "Новости".

Как уточнили в МЧС России в 12.25 пламя удалось полностью ликвидировать. В процессе тушения из квартир на верхних этажах вывели не менее двадцати человек. В настоящий момент устанавливается точная причина происшествия. На месте работают сотрудники полиции.