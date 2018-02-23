Чеченский лидер Рамзан Кадыров сделал весьма резонансное заявление в пятницу, 23 февраля. Политик сообщил, что проклинает Генералиссимуса Советского Союза Иосифа Сталина "во веки веков".

По словам Кадырова, Сталин был настоящим тираном. Глава Чечни убежден, что именно этот политик причинил чеченскому народу самую сильную боль, лишив его родной земли. Об этом он написал на своей страничке в мессенджере Telegram.

Напомним, что 23 февраля 1944 года был издан приказ, согласно которому чеченцы и ингуши были сосланы в Сибирь и Среднюю Азию. Кадыров отметил, что многие люди скончались из-за нехватки пищи и тяжелых болезней, а тем, кто выжил, помогла только вера.