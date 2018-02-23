Путин: героизм летчика Филипова сравним с подвигами участников ВОВ

Российский лидер Владимир Путин в День защитника Отечества поблагодарил родственников погибшего в Сирии летчика Романа Филипова. По мнению президента, его героизм можно сравнить с подвигами солдат во время ВОВ.

Известно, что на церемонии вручения государственных наград, которая состоялась в Кремле, присутствовала вдова военнослужащего Ольга, а также родители Романа Елена и Николай Филиповы. Глава государства лично передал близким погибшего Золотую звезду Героя России, отмечает ТАСС.

По словам Владимира Путина, Роман Филипов вступил с террористами в неравный бой, но не сдался, вследствие чего его можно по праву сравнить с героями, которые отстаивали Москву, Сталинград и Брестскую крепость.