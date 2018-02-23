Севастополь отмечает День защитника Отечества и День народной воли

В этом году 23 февраля для Севастополя - тройной праздник. Около 12 тысяч жителей собрались сегодня на площади Нахимова, чтобы отметить День защитника Отечества и День народной воли.

А еще именно в этот день в 2014 году десятки тысяч жителей города вышли на митинг народной воли и высказали свое мнение о государственном перевороте на Украине. Этот митинг стал началом Крымской весны и воссоединения Севастополя и Крыма с Россией.

После исполнения Государственного гимна РФ губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поздравил горожан с праздником: «Мы выражаем огромную признательность всем, кто посвятил жизнь служению Отечеству, тем, кто сегодня обеспечивает нашу безопасность и мирное небо над головой».

Митинг-концерт продолжится до вечера, а завершится день праздничным салютом. По сложившейся традиции, в честь праздника для посещения открыты корабли Черноморского флота, а на площади Нахимова выставлены образцы современной военной техники, сообщает корреспондент ТАСС.

Напомним, 23 февраля 2014 года в Севастополе на многотысячном митинге: жители Севастополя выбрали народного мэра Алексея Чалого и заявили о желании жить в России. Сейчас этот день является официальным праздником города-героя - Днем народной воли.

16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум: за воссоединение с Россией проголосовало подавляющее большинство крымчан. Президент России Владимир Путин 18 марта того же года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием.