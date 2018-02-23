В Вологде пропала 13-летняя девочка Виктория Степанова. 22 февраля, в четверг, вечером Вика ушла из дома и домой до сих пор не вернулась. В тот день Викторию видели на автобусной остановке на Советском проспекте, рядом с ТЦ "Простор".

Была одета в сине-серую куртку с капюшоном, черные брюки, длинные черные сапоги. Шапки и шарфа на девочке не было, - сообщили вологодские СМИ.

Всем кто обладает какой либо информацией о местонахождении 13-летней Виктории Степановой, просьба звонить по телефону 8-953-502-70-81 или 02.