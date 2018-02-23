Путин почтил память защитников Отечества у Вечного огня

Президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Традиционная церемония в Александровском саду приурочена к Дню защитника Отечества.

В возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента России Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу.

Венок с лентой в цветах российского флага и надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации" установили у мемориала военнослужащие Президентского полка. Глава государства подошел к венку, поправил ленту и постоял несколько мгновений, почтив память всех погибших защитников Отечества, сообщает ТАСС.

Сегодня вечером Владимир Путин проведет в Кремле церемонию вручения государственных наград. В частности, Президент передаст золотую звезду Героя России родственникам погибшего в Сирии военного летчика Романа Филипова.

Напомним, ровно сто лет назад, 23 февраля 1918 года была создана РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 года назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".