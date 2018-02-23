Выплаты за первого ребенка освободят от НДФЛ

Правительство Российской Федерации освободило выплаты за первого ребенка от НДФЛ. Кабинет министров одобрил законопроект, согласно которому отменяется подоходный налог (НДФЛ) с ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первенца.

Отмена этого налога, размер которого составляет 13%, позволит материально поддержать семьи, в которых появится первый малыш. В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму, сообщает ura.ru.

Выплаты пособий семьям, в которых появился первенец, начались с 1 января 2018 года. Их средний размер в 2018 году составит 10,5 тысяч рублей. Рассчитывать на эти средства могут семьи, подушевой доход которых составляет не более полутора региональных прожиточных минимумов.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее предложил ряд мер, направленных на поддержку семей с детьми.