Министр обороны РФ поздравил военнослужащих и ветеранов с 23 февраля

23 февраля Россия отмечает День защитника Отечества. Это праздник, посвященный всем представителям российского воинства, самоотверженно сражавшимся за Отчизну и свой народ. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества и 100-летием создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Бойцы созданной 100 лет назад Красной Армии стали примером несгибаемой стойкости и мужества. Они отстояли свободу и независимость Родины во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, освободили Европу от фашистских захватчиков.

Сегодня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают эффективно решать ответственные задачи по обеспечению безопасности нашего государства, защите его национальных интересов. Личный состав уверенно осваивает современное вооружение и военную технику, совершенствует профессиональное мастерство, успешно борется с международным терроризмом.

Поздравительная речь опубликована на странице военного ведомства в Facebook. В честь праздника Шойгу приказал в 21:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий с салютных установок.