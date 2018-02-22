Умер дипломат и журналист Валентин Фалин

Дипломат и журналист, бывший руководитель Агентства печати «Новости» (АПН) Валентин Фалин скончался 22 февраля. Ему было 92 года. Родные Фалина сообщили, что Валентин Михайлович скончался в четверг днем.

Валентин Фалин многие годы отдал дипломатической службе, в 1971-1982 годах был послом СССР в ФРГ, возглавлял международный отдел ЦК КПСС, работал в газете "Известия", в 1986-1988 годах был председателем правления АПН, - сообщает РИА Новости.

"Фалина будут изучать очень долго, а его энергия и интеллект будут подпитывать Россию всегда. Он был человеком очень деликатным, с великолепным чувством юмора, редким украшением интеллигенции и культуры России", — сказал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.