ФСБ Петербурга сообщила о хищении 45 млн. рублей бюджетных средств

В Петербурге похитили 45 млн рублей, которые были выделены из федерального бюджета на проектирование новой сцены Академического Малого драматического театра — Театра Европы. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу и Ленобласти.

Госбезопасность арестовала целую группу, организовавшую преступную схему. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Проводятся дополнительные оперативно-следственные действия. Уже задержаны несколько фигурантов дела. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Малый драматический театр открылся в Ленинграде в 1944 году. В 1988 году ему присвоили звание Театра Европы. Проект строительства новой сцены утвердили в конце 2014 года.

Площадка на 600 зрителей должна расположиться на Звенигородской улице, 7. Площадь театрального комплекса составит 23 тыс. кв. м. Там разместятся камерная сцена, современные технические помещения, а также три репетиционных зала. Инициаторы проекта — Лев Додин и Александр Боровский. Открытие планировалось в 2019 году.

(По материалам сайтов rosbalt.ru gazeta.ru regnum.ru fontanka.ru)