В Москве почтили память Исхака Ахмерова - легенды советской разведки

По инициативе Полпредства Татарстана в Москве на Химкинском кладбище прошла церемония возложения цветов к могиле разведчика Исхака Ахмерова, в которой приняли участие руководители спецслужб, мусульманских организаций и представители власти.

Мероприятие прошло в рамках празднования Дня защитника Отчества и 100-летия образования ВЧК-КГБ-ФСБ. По словам Полномочного представителя РТ в РФ Равиля Ахметшина: «Сохранение памяти о таких героях необходимо для противодействия попыткам фальсификации истории». Он так же отметил, что в ближайшее время в Казани будет открыта мемориальная доска в память об Ахмерове.

Отдавая дань профессиональному подвигу снят документальный фильм «Исхак Ахмеров. Мистер резидент», который был показан в декабре прошлого года на одном из федеральных каналов. В рамках памятных дат показ этого фильма прошел в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н.Бурденко, где происходило совместное заседание Клубов врачей и офицеров.

Дочь разведчика, Екатерина Исхаковна передала часть вещей своего отца для открывшейся экспозиции в музее тысячелетия Казани, которая посвящена выдающемуся разведчику. Помня о заслугах Исхака Ахмерова силами Службы внешней разведки России при содействии региональных властей был открыт памятник разведчику на его родине, в Челябинске.

Исхак Ахмеров - один из выдающихся представителей советской нелегальной разведки, который входил в высшую когорту асов разведслужбы. При этом его имя очень долгое время не разглашалось, причем даже после его смерти. При этом вклад его в сохранении международной целостности неоценим. Исхак Ахмеров в годы ВОВ возглавлял нелегальную резидентуру в США. Работая на самых сложных участках по линии нелегальной разведки, он лично завербовал ряд агентов в американском госдепартаменте, в министерстве финансов, спецслужбах, от которых поступала ценнейшая информация.