Офицеры и врачи вспоминали героев

23 февраля - День защитника Отечества, день достойных и сильных мужчин. Накануне этого праздничного дня состоялось совместное заседание Клуба офицеров и Клуба врачей, созданных при Полномочном представительстве Республики Татарстан, в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко. На встрече вспомнили о тех, кто отдал свой долг за пределами Родины, наградили офицеров и врачей за военно-патриотический вклад.

Собравшихся приветствовал полномочный представитель РТ генерал-майор Равиль Ахметшин. Сам офицер, в свою очередь, отметил символичность встречи и ее место проведения и горячо поблагодарил членов клубов за активное сотрудничество с Республикой Татарстан.

Начальник генштаба ВС России, генерал армии Валерий Герасимов направил приветственное письмо участникам встречи, где говорилось о героической истории Вооруженных сил, великих подвигах мужественных и смелых людей, причем не только военных, но и врачей, которые спасают жизни и оказывают медицинскую помощь в горячих точках.

Отличительным пунктом этой встречи стал показ документального фильма «Исхак Ахмеров. Мистер резидент», где речь шла о малоизвестном общественности, но легендарном разведчике, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял нелегальную резидентуру в США. Как отметил руководитель пресс-бюро СВР Ильнур Рафиков: «Сейчас возвращаются имена героев, с которых бы хотелось брать пример юному поколению». После презентации фильма были вручены памятные медали, изготовленные к 110-летию Мусы Джалиля.

Так же памятное мероприятие запомнилось небольшой концертной программой, где на сцене выступили заслуженный артист России Владимир Кудашев, заслуженная артистка Республики Татарстан Малика Разакова, Ольга Алексеева, Андрей Шелыганов и другие.

В заседании также приняли участие: генерал-майор, заместитель командующего ВДВ Нариман Тимергазин, вице-адмирал Александр Балыбердин, генерал-майор Тимур Гареев, генерал-лейтенанты Юрий Демидов, Камиль Кудряев, абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу Халидэ Макагонова а со стороны Клуба врачей на встрече были академик РАМН Рамил Хабриев, руководитель нейрохирургического центра – главный хирург Главного военного Клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко Шамиль Гизатуллин, доктора медицинских наук - Эдгем Баткаев, Рустам Бахтиозин, Али Бекяшев, Светлана Валиуллина, Шамиль Гайнуллин, Ринат Гимранов, Дания Каримова, Ильверт Шарипов, Фарид Юнусов и многие другие.