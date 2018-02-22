Российские спецслужбы в Петербурге сорвали теракт

Пресс-служба ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Петербурге. Оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются. Личность задержанного пока не разглашается.

Сегодня сотрудники регионального управления ФСБ задержали выходца из Центральной Азии. По имеющейся информации, он планировал атаки на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления людей.

В декабре в Петербурге задержали семерых активистов законспирированной ячейки "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ). Они планировали устроить несколько взрывов, в том числе в одном из храмов. Еще одну террористическую ячейку разоблачили в Москве — эти готовили нападения во время новогодних праздников.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», член Общественной палаты РФ Сергей Гончаров прокомментировал: «Чем ближе выборы, тем активнее становятся наши враги. Поэтому спецслужбы начеку, работают «на отлично». Но в любом случае расслабляться нельзя: ухо надо держать востро».