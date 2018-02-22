Путин: патриотизм - в характере нашего народа

Президент РФ, Верховный главнокомандующий Владимир Путин, поздравляя ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооружённых Сил с наступающим праздником Днём защитника Отечества, заявил, что патриотизм – в характере российских граждан. Путин 23 февраля вручит звезду Героя России родственникам летчика Филипова

"Патриотизм – в характере нашего народа. И мы знаем, на какую героическую высоту он поднимает людей, когда Родина в опасности. Спасение Отчизны, готовность закрыть собой боевого товарища, защитить тех, кто тебе дорог, всегда сильнее любых, самых тяжёлых испытаний", - заявил Путин, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества.

Как отметил глава государства, этот праздник отмечает вся страна. "В основе этой всенародной традиции – глубокие, искренние чувства уважения к тем, кто надёжно обеспечивает обороноспособность России, защищает мирную жизнь наших граждан", - сказал президент.