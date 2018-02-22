30-летний кубанец намеренно переехал щенят машиной

В городе Горячий Ключ возбуждено уголовное дело против водителя, намеренно раздавившего автомобилем нескольких щенков, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. О факте жестокого обращения с животными местного жителя прокуратура Краснодарского края узнала из публикаций, распространившихся в соцсетях.

По данным начавшегося следствия, 18 января 30-летний мужчина специально привез и выбросил на дорогу нескольких щенков, после чего намеренно переехал их автомобилем "Лада Приора". В результате двое щенков погибли. Таким незамысловатым способом он хотел избавиться от собак, которые жили на стройплощадке, где он работал. По статье о жестоком обращении с животными живодеру грозит от трех до пяти лет лишения свободы, сообщило РИА Новости.

«Я взрослый сорокалетний мужик, а до сих пор воспоминание из детства, когда в пионерлагере делали на линейке выволочку пацану, пнувшему кошку. Нужно прославить этого персонажа на весь город, дабы в него все пальцами тыкали. Вот не понимаю я, что у подобных в голове творится, и какие свои комплексы они пытаются исправить, творя подобное?», – написал пользователь Иван Субботин в комментариях.