В Москве разработают безвредный для обуви противогололедный реагент

Власти Москвы обратились к специалистам с просьбой разработать новую формулу противогололедного реагента, который не портил бы обувь. Об этом сообщил мэр столицы.

Сергей Собянин, выступая с лекцией перед студентами в Российском университете транспорта (МИИТ), рассказал: «Мы привлекли для разработки новой формулы реагента институт, специалисты которого создадут максимально, насколько это возможно, щадящий состав для обуви».

Помимо этого, мэр отметил необходимость следить за тем, в каком количестве используются реагенты на столичных дорогах. «Экология экологией, но нам еще надо, чтобы транспорт Москвы не останавливался. Даже если мы опаздываем всего на один час работы с реагентами, МКАД останавливается. Так что это не блажь какая-то», — заключил градоначальник.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Москвы продолжат пользоваться противогололедными реагентами. Частично химикаты заменяются на крошку гравия (например, при обработке тротуаров). При этом все реагенты, применяемые в столице, безопасны для окружающей среды и проходят ряд экспертиз, пишет Moslenta.ru