//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Общество 13+

Путин 23 февраля вручит звезду Героя России родственникам летчика Филипова

22 февраля 2018, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]

Путин 23 февраля вручит звезду Героя России родственникам летчика Филипова
фото: соцсети

Президент РФ Владимир Путин 23 февраля в Кремле вручит «Золотую Звезду» Героя России росдтвенникам погибшего в Сирии военного летчика, майора Романа Филипова. О том, что глава государства в День защитника Отечества будет вручать награды, сообщила пресс-служба Кремля.

Также Путин вручит орден Ушакова крейсеру «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», орден Нахимова гвардейскому ракетному крейсеру «Варяг», - передает РИА Новости. Орден Суворова будет вручен Краснознаменному Южному военному округу.

Пилот российского военного самолета Су-25 Роман Филипов был сбит боевиками в Сирии из ПЗРК при совершении облета зоны деэскалации «Идлиб» 3 февраля.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ИЧ

Спортивный врач о мельдонии в моче российских олимпийцев

Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Общество

В День защитника Отечества Президент вручит награды военнослужащим

В День защитника Отечества Президент вручит награды военнослужащим

«Золотая Звезда» Героя Российской Федерации гвардии майора Романа Николаевича Филипова будет передана родственникам погибшего в Сирии военного летчика. Будут вручены и другие почетные награды.

//В мире

Пресса узнала о планах бундесвера послать Кремлю «тройной сигнал устрашения»

Пресса узнала о планах бундесвера послать Кремлю «тройной сигнал устрашения»

Командование Вооруженных сил Германии намерено послать политическому руководству Российской Федерации «тройной сигнал устрашения». Об этом говорится в материале, появившемся на страницах немецкой прессы.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Глава Генштаба ВСУ объявил о завершении АТО в Донбассе

Глава Генштаба ВСУ объявил о завершении АТО в Донбассе

Начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко заявил, что в ближайшее время АТО будет переформатирована в операцию «Объединенных сил под командованием военного руководства».

//Политика

Где и как можно будет проголосовать за границей

Где и как можно будет проголосовать за границей

22 февраля состоялось заседание Рабочей группы по координации работ, связанных с организацией голосования на выборах Президента России за рубежом, сообщается на сайте Центризбиркома РФ.

//Новости ADWILE

//Общество

Эксперт назвал предположительную причину сбоя в работе Facebook

Эксперт назвал предположительную причину сбоя в работе Facebook

IT-специалист Денис Терехов предположил, что перебои в работе социальных сетей Facebook и Instagram не связаны с хакерскими атаками. По мнению эксперта, работа сетей нарушена техническими причинами.

//Армия

Опубликовано видео посадки Су-57 в Сирии‍

Опубликовано видео посадки Су-57 в Сирии‍

В социальных сетях выложили видеозапись пролета новейших российских истребителей Су-57 в Сирии. На кадрах видны две боевые машины с выпущенными шасси, а также маневрирующий рядом Су-35 и Су-25.

//Общество

Российские спортсмены: Глупо отрицать результат пробы, но разбираться надо

Российские спортсмены: Глупо отрицать результат пробы, но разбираться надо

Российские спортсмены комментируют решение Спортивного арбитражного суда о лишении российских кёрлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого Олимпийской бронзовой медали.

//Общество

Сальмонеллы и листерии на обед. Росконтроль выявил опасность в полуфабрикатах

Сальмонеллы и листерии на обед. Росконтроль выявил опасность в полуфабрикатах

Как сообщают специалисты Росконтроля, из шести образцов замороженных полуфабрикатов ни один не прошел проверку на качество. Более того, в них были обнаружены опасные бактерии.

//Новости партнеров

//Общество

Какие вирусы гриппа свирепствуют сейчас в российских регионах

Какие вирусы гриппа свирепствуют сейчас в российских регионах

Роспотребнадзор сообщил, что на территории Российской Федерации превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению зарегистрировано в 22-х субъектах.

//Экономика

Forbes назвал имена новых "Королей госзаказа"

Forbes назвал имена новых "Королей госзаказа"

Forbes опубликовал новый рейтинг «Короли госзаказа». Топ-10 крупнейших подрядчиков госзаказа обновился более чем наполовину, а компания-лидер прошлого года выбыла из первой десятки.

//В мире

ЛНР: Взорвался склад боеприпасов ВСУ, есть жертвы

ЛНР: Взорвался склад боеприпасов ВСУ, есть жертвы

Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР полковник Михаил Филипоненко в четверг сообщил о взрыве склада с боеприпасами на территории Счастьинской ТЭС.

//В мире

МИД Латвии запретил въезд 49 гражданам из «списка Магнитского»

МИД Латвии запретил въезд 49 гражданам из «списка Магнитского»

Министерство иностранных дел Латвии, выполняя решение сейма и основываясь на законе об иммиграции, запретило въезд в страну 49 иностранным гражданам, которые включены в так называемый «спискок Магнитского».

//Политика

Глава МИД РФ Лавров провел пресс-конференцию в Белграде

Глава МИД РФ Лавров провел пресс-конференцию в Белграде

Сегодня глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров провел совместную пресс-конференцию с Первым заместителем Председателя Правительства, Министром иностранных дел Республики Сербия И.Дачичем.

//Общество

Путин 23 февраля вручит звезду Героя России родственникам летчика Филипова

Путин 23 февраля вручит звезду Героя России родственникам летчика Филипова

Президент РФ Владимир Путин 23 февраля вручит «Золотую Звезду» Героя России росдтвенникам погибшего в Сирии военного летчика, майора Романа Филипова. Путин вручит орден Ушакова крейсеру «Адмирал Кузнецов».

//Здоровье

5 хобби, продлевающих жизнь

5 хобби, продлевающих жизнь

Хобби, как утверждают психологи, - это хорошо всегда. Потому что говорит о разносторонности личности. Но некоторые увлечения ценны особенно: они не только развивают нас, но и делают здоровее. Мы составили топ-5 таких хобби.

//В мире

Савченко заявила, что украинцы были индивидуалистами еще до нашей эры

Савченко заявила, что украинцы были индивидуалистами еще до нашей эры

В эфире телепрограммы «Субъективные итоги» на канале NewsOne Надежда Савченко блеснула историческими познаниями о древних украх: еще до нашей эры они "сбрасывали" ненужных правителей.

//Шоу-бизнес

В сети обсуждают экстремально похудевшую Ирину Пегову

В сети обсуждают экстремально похудевшую Ирину Пегову

Ирина Пегова - любимая актриса многих россиян. Поклонники следят за событиями ее жизни в Инстаграм. Недавно подписчики отметили, как сильно похудела Ирина. На некоторых фотография актрису вообще трудно узнать.

//Шоу-бизнес

Татьяна Навка рассказала, для чего у нее в доме стоит "странный мужик"

Татьяна Навка рассказала, для чего у нее в доме стоит "странный мужик"

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка много работает и воспитывает двух дочек - Александру и Надю. Выглядит Навка всегда безупречно. Для тренировок в доме у Навки есть "странный мужик".

//Политика

Запад выгораживает террористов, считает Сергей Лавров

Запад выгораживает террористов, считает Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил сегодня на пресс-конференции, что Запад ответил отказом на предложение России исключить террористов из перемирия в Сирии. Такая позиция вызывает вопросы.

//Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев налаживает личную жизнь

Дмитрий Шепелев налаживает личную жизнь

Телеведущий Дмитрий Шепелев - человек публичный. 35-летний Шепелев пережил смерть матери его сына Платона певицы Жанны Фриске. О личной жизни Шепелева после смерти Жанны ходят разные слухи.

//В мире

Уникальный боевой самолет обнаружен в ангаре Минского авиазавода

Уникальный боевой самолет обнаружен в ангаре Минского авиазавода

В сети появились снимки, сделанные на Минском заводе гражданской авиации №407 (Республика Беларусь). На фотографиях, как утверждается, учебно-боевой самолет Ту-134А-4 с символикой ВМФ России.

//Общество

Российский телеведущий в прямом эфире ударил украинского эксперта

Российский телеведущий в прямом эфире ударил украинского эксперта

Телеведущий Андрей Норкин во время прямого эфира не удержался и ударил украинского эксперта, который нагло оскорбил память убитых людей в Донбассе. Инцидент произошел в эфире программы «Место встречи».

//Общество

Российские автолюбители потребовали отменить «бесполезный» техосмотр

Российские автолюбители потребовали отменить «бесполезный» техосмотр

Процедуру техосмотра необходимо упразднить. Эту точку зрения поддержало большинство пользователей, принявших участие в онлайн-опросе на сайте «Аргументы недели». Свое мнение высказали более 3 тысяч человек.

//Общество

Ростуризм призвал туроператоров прекратить продажу путевок с перелетом Azur Air

Ростуризм призвал туроператоров прекратить продажу путевок с перелетом Azur Air

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) призвало туроператоров прекратить продажу туров за границу, куда отправляют бортами авиакомпании Azur Air. Сообщение опубликовано на сайте Ростуризма.

//Общество

Многодетная мать захватила парковочное место

Многодетная мать захватила парковочное место

В подмосковном Королеве многодетная мать захватила парковочное место. Женщина установила железную конструкцию и табличку с текстом: «Место стоянки многодетной матери».

//Общество

Российские учителя посмеялись над американской идеей разрешить оружие в школах

Российские учителя посмеялись над американской идеей разрешить оружие в школах

На днях Дональд Трамп предложил вооружить учителей для защиты от возможных нападений в школах. Поводом для инициативы стал трагический случай в одной из школ Паркленда, где бывший ученик открыл стрельбу по школьникам и учителям.

//Общество

Керчане увидят 9 видов салюта на предстоящий праздник

Керчане увидят 9 видов салюта на предстоящий праздник

В честь праздника артиллеристы Южного военного округа будут салютовать жителям и гостям Керчи. Военнослужащие используют более 3 тысяч фейерверочных зарядов и около 2,5 тысяч холостых артиллерийских выстрелов.

//В мире

Экономисты рассказали о скорой демографической катастрофе в Европе

Экономисты рассказали о скорой демографической катастрофе в Европе

Демографические изменения в Европе в ближайшие десятилетия примут катастрофический характер. Об этом говорится в материале, подготовленном французскими экономистами Мишелем Годе и Жан-Мишелем Буссмаром.

//Спорт

Женская сборная Белоруссии по биатлону завоевала золото Олимпиады в эстафете

Женская сборная Белоруссии по биатлону завоевала золото Олимпиады в эстафете

Женская сборная Белоруссии по биатлону завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Пхёнчхане в эстафете. За победившую команду выступали Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева.

//Общество

Власти выделят деньги на создание ясельных групп в детсадах

Власти выделят деньги на создание ясельных групп в детсадах

Российские правительство намерено обеспечить местами в яслях семьи, в которых растут дети в возрасте от двух месяцев до трех лет. Кабмин выделит 49 млрд рублей на создание в детсадах мест для малышей.

//В мире

В сети обсуждают фигуру и новый костюм Надежды Савченко

В сети обсуждают фигуру и новый костюм Надежды Савченко

В сети обсуждают фигуру и новый костюм депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко. Телезритель сравнил депутата Рады с дояркой, которой выдали спецодежду со склада не по размеру.

//Общество

Скандально известный Панин поддержал мнение Серебрякова о России

Скандально известный Панин поддержал мнение Серебрякова о России

«Вы посмотрите, с какими рожами люди ходят по улицам… страна хамов!И в "Пятерочках" никто тебе не улыбается!» - поддержал Алексея Серебрякова скандально известный актер Алексей Панин.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Общество

В День защитника Отечества Президент вручит награды военнослужащим

В День защитника Отечества Президент вручит награды военнослужащим

«Золотая Звезда» Героя Российской Федерации гвардии майора Романа Николаевича Филипова будет передана родственникам погибшего в Сирии военного летчика. Будут вручены и другие почетные награды.

//В мире

Пресса узнала о планах бундесвера послать Кремлю «тройной сигнал устрашения»

Пресса узнала о планах бундесвера послать Кремлю «тройной сигнал устрашения»

Командование Вооруженных сил Германии намерено послать политическому руководству Российской Федерации «тройной сигнал устрашения». Об этом говорится в материале, появившемся на страницах немецкой прессы.

//Политика

Глава Генштаба ВСУ объявил о завершении АТО в Донбассе

Глава Генштаба ВСУ объявил о завершении АТО в Донбассе

Начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко заявил, что в ближайшее время АТО будет переформатирована в операцию «Объединенных сил под командованием военного руководства».

//Политика

Где и как можно будет проголосовать за границей

Где и как можно будет проголосовать за границей

22 февраля состоялось заседание Рабочей группы по координации работ, связанных с организацией голосования на выборах Президента России за рубежом, сообщается на сайте Центризбиркома РФ.

//Общество

Эксперт назвал предположительную причину сбоя в работе Facebook

Эксперт назвал предположительную причину сбоя в работе Facebook

IT-специалист Денис Терехов предположил, что перебои в работе социальных сетей Facebook и Instagram не связаны с хакерскими атаками. По мнению эксперта, работа сетей нарушена техническими причинами.

//Армия

Опубликовано видео посадки Су-57 в Сирии‍

Опубликовано видео посадки Су-57 в Сирии‍

В социальных сетях выложили видеозапись пролета новейших российских истребителей Су-57 в Сирии. На кадрах видны две боевые машины с выпущенными шасси, а также маневрирующий рядом Су-35 и Су-25.

//Общество

Российские спортсмены: Глупо отрицать результат пробы, но разбираться надо

Российские спортсмены: Глупо отрицать результат пробы, но разбираться надо

Российские спортсмены комментируют решение Спортивного арбитражного суда о лишении российских кёрлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого Олимпийской бронзовой медали.

//Общество

Сальмонеллы и листерии на обед. Росконтроль выявил опасность в полуфабрикатах

Сальмонеллы и листерии на обед. Росконтроль выявил опасность в полуфабрикатах

Как сообщают специалисты Росконтроля, из шести образцов замороженных полуфабрикатов ни один не прошел проверку на качество. Более того, в них были обнаружены опасные бактерии.

//Общество

Какие вирусы гриппа свирепствуют сейчас в российских регионах

Какие вирусы гриппа свирепствуют сейчас в российских регионах

Роспотребнадзор сообщил, что на территории Российской Федерации превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению зарегистрировано в 22-х субъектах.

//Экономика

Forbes назвал имена новых "Королей госзаказа"

Forbes назвал имена новых "Королей госзаказа"

Forbes опубликовал новый рейтинг «Короли госзаказа». Топ-10 крупнейших подрядчиков госзаказа обновился более чем наполовину, а компания-лидер прошлого года выбыла из первой десятки.

//В мире

ЛНР: Взорвался склад боеприпасов ВСУ, есть жертвы

ЛНР: Взорвался склад боеприпасов ВСУ, есть жертвы

Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР полковник Михаил Филипоненко в четверг сообщил о взрыве склада с боеприпасами на территории Счастьинской ТЭС.

//В мире

МИД Латвии запретил въезд 49 гражданам из «списка Магнитского»

МИД Латвии запретил въезд 49 гражданам из «списка Магнитского»

Министерство иностранных дел Латвии, выполняя решение сейма и основываясь на законе об иммиграции, запретило въезд в страну 49 иностранным гражданам, которые включены в так называемый «спискок Магнитского».

//Политика

Глава МИД РФ Лавров провел пресс-конференцию в Белграде

Глава МИД РФ Лавров провел пресс-конференцию в Белграде

Сегодня глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров провел совместную пресс-конференцию с Первым заместителем Председателя Правительства, Министром иностранных дел Республики Сербия И.Дачичем.

//Общество

Путин 23 февраля вручит звезду Героя России родственникам летчика Филипова

Путин 23 февраля вручит звезду Героя России родственникам летчика Филипова

Президент РФ Владимир Путин 23 февраля вручит «Золотую Звезду» Героя России росдтвенникам погибшего в Сирии военного летчика, майора Романа Филипова. Путин вручит орден Ушакова крейсеру «Адмирал Кузнецов».

//Здоровье

5 хобби, продлевающих жизнь

5 хобби, продлевающих жизнь

Хобби, как утверждают психологи, - это хорошо всегда. Потому что говорит о разносторонности личности. Но некоторые увлечения ценны особенно: они не только развивают нас, но и делают здоровее. Мы составили топ-5 таких хобби.

//В мире

Савченко заявила, что украинцы были индивидуалистами еще до нашей эры

Савченко заявила, что украинцы были индивидуалистами еще до нашей эры

В эфире телепрограммы «Субъективные итоги» на канале NewsOne Надежда Савченко блеснула историческими познаниями о древних украх: еще до нашей эры они "сбрасывали" ненужных правителей.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Шоу-бизнес

В сети обсуждают экстремально похудевшую Ирину Пегову

В сети обсуждают экстремально похудевшую Ирину Пегову

Ирина Пегова - любимая актриса многих россиян. Поклонники следят за событиями ее жизни в Инстаграм. Недавно подписчики отметили, как сильно похудела Ирина. На некоторых фотография актрису вообще трудно узнать.

//Шоу-бизнес

Татьяна Навка рассказала, для чего у нее в доме стоит "странный мужик"

Татьяна Навка рассказала, для чего у нее в доме стоит "странный мужик"

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка много работает и воспитывает двух дочек - Александру и Надю. Выглядит Навка всегда безупречно. Для тренировок в доме у Навки есть "странный мужик".

//Политика

Запад выгораживает террористов, считает Сергей Лавров

Запад выгораживает террористов, считает Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил сегодня на пресс-конференции, что Запад ответил отказом на предложение России исключить террористов из перемирия в Сирии. Такая позиция вызывает вопросы.

//Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев налаживает личную жизнь

Дмитрий Шепелев налаживает личную жизнь

Телеведущий Дмитрий Шепелев - человек публичный. 35-летний Шепелев пережил смерть матери его сына Платона певицы Жанны Фриске. О личной жизни Шепелева после смерти Жанны ходят разные слухи.

//В мире

Уникальный боевой самолет обнаружен в ангаре Минского авиазавода

Уникальный боевой самолет обнаружен в ангаре Минского авиазавода

В сети появились снимки, сделанные на Минском заводе гражданской авиации №407 (Республика Беларусь). На фотографиях, как утверждается, учебно-боевой самолет Ту-134А-4 с символикой ВМФ России.

//Общество

Российский телеведущий в прямом эфире ударил украинского эксперта

Российский телеведущий в прямом эфире ударил украинского эксперта

Телеведущий Андрей Норкин во время прямого эфира не удержался и ударил украинского эксперта, который нагло оскорбил память убитых людей в Донбассе. Инцидент произошел в эфире программы «Место встречи».

//Общество

Российские автолюбители потребовали отменить «бесполезный» техосмотр

Российские автолюбители потребовали отменить «бесполезный» техосмотр

Процедуру техосмотра необходимо упразднить. Эту точку зрения поддержало большинство пользователей, принявших участие в онлайн-опросе на сайте «Аргументы недели». Свое мнение высказали более 3 тысяч человек.

//Общество

Ростуризм призвал туроператоров прекратить продажу путевок с перелетом Azur Air

Ростуризм призвал туроператоров прекратить продажу путевок с перелетом Azur Air

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) призвало туроператоров прекратить продажу туров за границу, куда отправляют бортами авиакомпании Azur Air. Сообщение опубликовано на сайте Ростуризма.

//Общество

Многодетная мать захватила парковочное место

Многодетная мать захватила парковочное место

В подмосковном Королеве многодетная мать захватила парковочное место. Женщина установила железную конструкцию и табличку с текстом: «Место стоянки многодетной матери».

//Общество

Российские учителя посмеялись над американской идеей разрешить оружие в школах

Российские учителя посмеялись над американской идеей разрешить оружие в школах

На днях Дональд Трамп предложил вооружить учителей для защиты от возможных нападений в школах. Поводом для инициативы стал трагический случай в одной из школ Паркленда, где бывший ученик открыл стрельбу по школьникам и учителям.

//Общество

Керчане увидят 9 видов салюта на предстоящий праздник

Керчане увидят 9 видов салюта на предстоящий праздник

В честь праздника артиллеристы Южного военного округа будут салютовать жителям и гостям Керчи. Военнослужащие используют более 3 тысяч фейерверочных зарядов и около 2,5 тысяч холостых артиллерийских выстрелов.

//В мире

Экономисты рассказали о скорой демографической катастрофе в Европе

Экономисты рассказали о скорой демографической катастрофе в Европе

Демографические изменения в Европе в ближайшие десятилетия примут катастрофический характер. Об этом говорится в материале, подготовленном французскими экономистами Мишелем Годе и Жан-Мишелем Буссмаром.

//Спорт

Женская сборная Белоруссии по биатлону завоевала золото Олимпиады в эстафете

Женская сборная Белоруссии по биатлону завоевала золото Олимпиады в эстафете

Женская сборная Белоруссии по биатлону завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Пхёнчхане в эстафете. За победившую команду выступали Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева.

//Общество

Власти выделят деньги на создание ясельных групп в детсадах

Власти выделят деньги на создание ясельных групп в детсадах

Российские правительство намерено обеспечить местами в яслях семьи, в которых растут дети в возрасте от двух месяцев до трех лет. Кабмин выделит 49 млрд рублей на создание в детсадах мест для малышей.

//В мире

В сети обсуждают фигуру и новый костюм Надежды Савченко

В сети обсуждают фигуру и новый костюм Надежды Савченко

В сети обсуждают фигуру и новый костюм депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко. Телезритель сравнил депутата Рады с дояркой, которой выдали спецодежду со склада не по размеру.

//Общество

Скандально известный Панин поддержал мнение Серебрякова о России

Скандально известный Панин поддержал мнение Серебрякова о России

«Вы посмотрите, с какими рожами люди ходят по улицам… страна хамов!И в "Пятерочках" никто тебе не улыбается!» - поддержал Алексея Серебрякова скандально известный актер Алексей Панин.

//Новости партнеров

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры