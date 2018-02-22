Путин 23 февраля вручит звезду Героя России родственникам летчика Филипова
22 февраля 2018, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин 23 февраля в Кремле вручит «Золотую Звезду» Героя России росдтвенникам погибшего в Сирии военного летчика, майора Романа Филипова. О том, что глава государства в День защитника Отечества будет вручать награды, сообщила пресс-служба Кремля.
Также Путин вручит орден Ушакова крейсеру «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», орден Нахимова гвардейскому ракетному крейсеру «Варяг», - передает РИА Новости. Орден Суворова будет вручен Краснознаменному Южному военному округу.
Пилот российского военного самолета Су-25 Роман Филипов был сбит боевиками в Сирии из ПЗРК при совершении облета зоны деэскалации «Идлиб» 3 февраля.