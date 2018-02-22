Российский телеведущий в прямом эфире ударил украинского эксперта

Телеведущий Андрей Норкин во время прямого эфира не удержался и ударил украинского эксперта, который нагло оскорбил память убитых людей в Донбассе. Инцидент произошел в эфире программы «Место встречи» телеканала НТВ.

На программе немецкий эксперт рассказал о своем визите в Донбасс. Он узнал, что под обстрел украинских силовиков попадали целые семьи мирных жителе. Эксперт из Германии познакомился с маленьким ребенком, который лишился глаза в результате атаки. Он отметил, что ребенок не может придумать такое. Немецкий эксперт назвал ужасом, что такая война, сравнимая с Великой Отечественной, может происходить сейчас.

Норкин не удержался, когда Суворов потребовал предъявить доказательства, что на юго-востоке действительно убивали детей. Андрей Норкин подошел к Суворову и попытался вывести его из студии. Но украинец ударил телеведущего, за что получил ответ. Суворова вывели из студии.

Вторая ведущая программы «Место встречи» Ольга Белова поддержала своего коллегу: «После того хамства и беспринципной позиции, озвученной украинским экспертом, другого исхода быть не могло».

По признанию Беловой, была бы мужчиной, поступила бы как Норкин.