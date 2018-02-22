Российские автолюбители потребовали отменить «бесполезный» техосмотр

Процедуру технического осмотра автомобилей в России необходимо упразднить. Эту точку зрения поддержало большинство пользователей, принявших участие в онлайн-опросе на сайте «Аргументы недели».

Свое мнение в ходе опроса высказали более 3 тысяч человек. Почти три четверти респондентов – 73% - отметили, что от техосмотра нет никакой пользы, так как он превратился в пустую формальность. По мнению еще 22%, данную процедуру следует сохранить, если она будет серьезно реформирована.

В том, что техосмотр не нужно отменять ни при каких условиях, уверены 5% опрошенных. Эти люди считают, что такой шаг приведет к резкому росту числа ДТП на российских дорогах.

Ранее в четверг сообщалось, что в РФ вступили в силу измененные правила прохождения техосмотра.