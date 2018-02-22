После десятилетнего ремонта в Кыштыме торжественно открыли «Народный дом». В торжественной церемонии перерезания ленточки принял участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отреставрированное здание носит звание объекта культурного наследия. Его начали реконструировать ещё в 2007 году, но работы приостановили, а позже и вовсе «законсервировали». Рабочие вновь засуетились возле здания в 2014 году после того, как в вопрос вмешался губернатор.

- Понимаю, насколько это важно для жителей Кыштыма, потому что поддержкой малых городов мы сохраняем традиции, - подчеркнул глава региона. - Надеюсь, что «Народный дом» будет центром притяжения, центром культуры всего города.









Всего на восстановление и оборудование культурного объекта Кыштыма из областного бюджета было направлено 53 миллиона рублей. На эти средства была проведена отделка здания, реконструкция фасада, сцены, коммуникаций, закуплена и установлена новая мебель, световая и музыкальная аппаратура, «одежда» для сцены. Кроме того, в зале появилась новая, сверкающая хрустальная люстра на 48 ламп, созданная в городе Гусь-Хрустальный. Её диаметр составляет 2,2 метра, высота — 1,5 метра, а вес — 150 килограмм.

Стоит отметить, что в «Народный дом» вернутся не только культурная жизнь Кыштыма. Уже в этом году сюда возвратится избирательный участок, переехавший на время затянувшейся реконструкции в медицинский колледж. В День выборов президента России, 18 марта, в народном доме пройдёт большой праздничный концерт.