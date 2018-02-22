В подмосковном Королеве многодетная мать захватила парковочное место. Женщина установила железную конструкцию и табличку с текстом: «Место стоянки многодетной матери».

В социальных сетях жители Королева разделились на два лагеря: одни уверены, что в поступке женщины нет ничего странного, потому что ей необходимо парковочное пространство, чтобы было удобно усаживать детей в автомобиль, пишет Подмосковье сегодня. Другие оценили такой способ получить место для парковки как наглость.