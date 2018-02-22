Керчане увидят 9 видов салюта на предстоящий праздник

В честь праздника артиллеристы Южного военного округа будут салютовать жителям и гостям Керчи. Военнослужащие используют более 3 тысяч фейерверочных зарядов и около 2,5 тысяч холостых артиллерийских выстрелов.

Салюты будут представлены в семи цветовых гаммах - серебристой, зелено-красной, красно-белой, зелено-белой, синей, голубой, желтой. Как уточняет НСН, артиллерийские салюты от ЮВО также пройдут в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Владикавказе, Ставрополе, Новороссийске, Астрахани и Севастополе. Салюты будут проведены в 21:00, в это же время в Москве запустят праздничный салют одновременно из 16 точек города.