Ростуризм призвал туроператоров прекратить продажу путевок с перелетом Azur Air

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) призвало туроператоров прекратить продажу туров за границу, куда отправляют бортами авиакомпании Azur Air ( «Азур Эйр»). Сообщение опубликовано на сайте Ростуризма.

По информации Росавиации, в отношении этой авиакомпании введено ограничение срока действия сертификата эксплуатанта и в адрес данной авиакомпании ведомством направлено письмо о необходимости прекращения бронирования и выписки билетов в рамках договорных отношений с туроператорами, а также продажи собственных билетов на рейсы авиакомпании с вылетами после 19 марта 2018 года.

На сайте авиакомпании опубликовано такое сообщение: "В свою очередь, 14 февраля авиакомпания «АЗУР эйр» подала в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта в сопровождении пакета документов, свидетельствующих об устранении выявленных Росавиацией несоответствий, послуживших причиной введения ограничительных мер относительно срока действия сертификата эксплуатанта.

В связи с распространяемой Ростуризмом информацией, считаем необходимым ещё раз обратить внимание, что оформления билетов не происходило и не происходит".