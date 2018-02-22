Эксперт назвал предположительную причину сбоя в работе Facebook

IT-специалист Денис Терехов предположил, что перебои в работе социальных сетей Facebook и Instagram не связаны с хакерскими атаками. По мнению эксперта, работа сетей нарушена техническими причинами.

Пользователи Facebook и Instagram жаловались сегодня на сбой не только в России, но и в ряде стран. "Фейсбук и Инстаграм работают с перебоями. У кого-то, говорят, вообще не открываются. Официально заявляю, что я тут ни при чем!" - такое сообщение появилось в Телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Терехов пояснил: "Могут быть мелкие технические неполадки, судя по тому, что Facebook уже начал почти у всех работать. Понятно, что у них не один сервер, а много распределённых серверов". Эксперт рассказал в интервью RT: "Условно говоря, Facebook хранится кусочками в разных местах. Он бесконечно сам себя записывает, бэкапит. То есть это не одна точка, на которую можно совершить атаку"

Терехов также добавил, что, вероятно, перебои произошли на сервере, куда переправляют российских пользователей.