Власти выделят деньги на создание ясельных групп в детсадах

Российские правительство намерено обеспечить местами в яслях семьи, в которых растут дети в возрасте

от двух месяцев до трех лет. Председатель правительства Дмитрий Медведев сообщил, что кабмин

решил выделить 49 миллиардов рублей на создание в детских садах мест для малышей возрастом до трех лет.

По словам премьера, деньги будут распределены между 82 регионами в течение 2018–2019 годов двумя траншами по 24,5 миллиарда рублей.

"Мы рассчитываем, что к 2021 году практически все дети до трех лет смогут ходить в детский сад, если родители, конечно, примут такое решение",— цитирует Дмитрия Медведева "Коммерсантъ".

В начале года вице-премьер Ольга Голодец, курирующая социальную сферу, оценивала очередь в ясли в России в более чем 272 тысячи человек.