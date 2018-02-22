Власти выделят деньги на создание ясельных групп в детсадах
Очередь в ясли в России в более чем 272 тысяч человек
22 февраля 2018, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]
Российские правительство намерено обеспечить местами в яслях семьи, в которых растут дети в возрасте
от двух месяцев до трех лет. Председатель правительства Дмитрий Медведев сообщил, что кабмин
решил выделить 49 миллиардов рублей на создание в детских садах мест для малышей возрастом до трех лет.
По словам премьера, деньги будут распределены между 82 регионами в течение 2018–2019 годов двумя траншами по 24,5 миллиарда рублей.
"Мы рассчитываем, что к 2021 году практически все дети до трех лет смогут ходить в детский сад, если родители, конечно, примут такое решение",— цитирует Дмитрия Медведева "Коммерсантъ".
В начале года вице-премьер Ольга Голодец, курирующая социальную сферу, оценивала очередь в ясли в России в более чем 272 тысячи человек.