Сальмонеллы и листерии на обед. Росконтроль выявил опасность в полуфабрикатах

Замороженные котлеты кажутся хорошим решением, когда нужно приготовить ужин на скорую руку. Однако, как сообщают специалисты Росконтроля, такой ужин вполне может обернуться пищевым отравлением.

Экспертиза показала, из шести образцов ни один не прошел проверку на качество. Более того, в них были обнаружены опасные бактерии. В пяти из шести образцах находились возбудители острых кишечных инфекций — сальмонеллы и листерии, что говорит о нарушениях санитарных норм на производстве.

«На этот раз результаты экспертизы просто пугают… Сальмонеллы могли попасть в котлетный фарш из кишечника больных животных, а основным природным резервуаром листерий являются почва, а также мыши и крысы», - сообщается на сайте Росконтроля. Все компании-производители были занесены в черный список.

Туда же чуть ранее попали и шесть марок куриных бедер. Выяснилось, что продукция не безопасна сразу по нескольким пунктам: использование антибиотиков, инъекций солевого раствора и все та же опасная листерия.