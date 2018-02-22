Скандально известный Панин поддержал мнение Серебрякова о России

«Вы посмотрите, с какими рожами люди ходят по улицам… страна хамов!"» - поддержал Алексея Серебрякова скандально известный актер Алексей Панин.

Интервью известного актера Алексея Серебрякова, опубликованное 20 февраля на Youtube-канале «вДудь», вызвало мощный общественный резонанс. Как водится, мнения разделились.

Большинство вступивших в дискуссию известных деятелей культуры и искусства не согласились с мнением Серебрякова, что русская национальная идея заключается в наглости, силе и хамстве. Но вот актер Алексей Панин, известный не столько ролями, сколько сомнительными выходками, встал на сторону Серебрякова.

«Эту страну надо любить на расстоянии, приезжать кататься на лыжах, а так брать детей и валить отсюда. Если бы мое финансовое положение было бы таким, как десять лет назад, я бы собрал маму, дочку, всех в охапку, и моей ноги в этой стране не было бы уже давно. Уехал бы к чертовой матери, к черту на рога — только бы вон из этой страны», - высказался Панин, добавив еще несколько нелестных эпитетов об «этой стране» и о людях, ее населяющих.