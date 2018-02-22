Фильм, претендующий на премию Оскар в 13 номинациях, обвинили в плагиате

Создателей фильма, претендующего на высшую награду американской киноакадемии и заявленный в 13 престижных номинациях, обвиняют в плагиате. Речь идет о ленте «Форма воды».

Как сказано в судебном иске, режиссер фильма Гильермо дель Торо, продюсер Дэниэл Краус и студия Fox Searchlight "нахально скопировала историю, элементы, героев и темы" из пьесы драматурга Пола Зиндела. В судебные инстанции обратился сын писателя Дэвид. По его словам, создатели фильма позаимствовали сюжет и образы героев из пьесы 1969 года "Дай мне услышать твой шепот".

В студии Fox Searchlight обвинения назвали "необоснованными", сообщает Reuters.