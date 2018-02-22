Появилось подтверждние переброски Су-57 в Сирию

Два источника - топ-менеджер одного из предприятий оборонной промышленности и источник в органах военного управления - подтвердили информацию о прибытии в Сирию новейших истребителей пятого поколения Су-57.

По данным источников, образцы перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) Су-57 прибыли

на авиабазу Хмеймим (провинция Латакия) 21 февраля.

Точное количество направленных в Сирию военных самолетов информаторы не назвали. Судя по снимкам, появившимся в интернете, в воздухе были замечены два ПАК ФА. Су-57 были передислоцированы в рамках программы испытания систем вооружения, - сообщает "Коммерсантъ".

Как сообщалось сегодня утром на сайте газеты "Аргументы недели", возможно, истребители Су-57 были переброшены в Сирию в рамках проведения опытно-боевой эксплуатации.

В сети опубликовано видео Су-57 в Сирии.