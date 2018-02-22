В России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра

В четверг, 22 февраля, вступают в силу новые правила прохождения техосмотра автомобилей. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Теперь водители должны иметь при себе не только знак аварийной остановки, но и аптечку. Новый регламент также запрещает пользоваться автомобилем в случае повреждений и дефектов усилителя руля. При использовании шипованной резины ее придется установить на все 4 колеса.Также водителям запретили использовать бесцветные или окрашенные оптические детали и тонировать фары. Под запрет попало и снятие стеклоочистителей и стеклоомывателей, предусмотренных конструкцией автомобиля.