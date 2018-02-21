Взрыв произошел на пароме с туристами в Мексике

На борту туристического парома у причала мексиканского города Плайя-дель-Кармен прогремел взрыв. В результате взрыва пострадали 13 человек. Среди раненых – три гражданина США.

Информация о взрыве на пароме, который курсирует между островом Косумель и Плайей, сообщил почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт, передает РИА Новости. О пострадавших на пароме россиянах пока информации нет.

Причины взрыва пока не установлены. Вероятно, инцидент произошел из-за технического сбоя.