Ученые выявили, что любителям алкоголя грозит раннее слабоумие

Международная группа ученых провела исследование и выявила, что люди, которые злоупотребляют алкоголем, рискуют получить ранее слабоумие. Ученые проанализировали сведения о состоянии здоровья более 57 тысяч пациентов больниц во Франции, у которых была диагностирована ранняя деменция.

Оказалось, что более трети пациентов со слабоумием ранее злоупотребляли алкоголем. А около 20 процентов страдали от расстройств, вызванных алкоголизмом. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Public Health.

Ученые заключили, что у более половины пациентов (56,5%) с ранней деменцией была обнаружена взаимосвязь алкоголизма и развития деменции. Выводы исследователей касаются как мужчина, так и женщин.