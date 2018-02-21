Панин заявил, что «адекватные» люди не отмечают 23 февраля

23 февраля Россия отмечает День защитника Отечества и чествует не только военнослужащих, но и всех мужчин, вне зависимости от возраста и наличия военного статуса.

Однако, не все граждане признают 23 февраля истинным праздником. Актер Алексей Панин в эфире НСН заявил, что «адекватные» люди его не отмечают.

«Я не знаю, что дарят 23 февраля. Мне ничего не дарят. Люди, которые меня окружают, они вменяемые, они адекватные и не сумасшедшие. Поэтому все эти праздники мы не отмечаем», - рассказал Панин.