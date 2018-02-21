Власти Крыма рассказали, как будет обеспечена безопасность Крымского моста, который соединит полуостров и Краснодарский край.

Вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко в ходе заседания межведомственной рабочей группы по вопросам разработки системы комплексной безопасности транспортного перехода через Керченский пролив рассказал, что система комплексной безопасности Крымского моста должна включать мониторинг подводной, надводной, воздушной обстановки, в том числе с помощью беспилотных аппаратов.

По его словам, рабочая группа должна создать проект системы комплексной безопасности моста, включающей организационные, правовые, физические меры, обеспечивающие максимальную защиту от внешних и внутренних угроз, сообщает "Крыминфо".

Игорь Михайличенко уточнил, что необходимо предусмотреть мониторинг подводной, надводной, воздушной обстановки и противодействие террористической атаке, в том числе с использованием беспилотников.