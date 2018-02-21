Врач-гематолог Елена Мисюрина после освобождения вернулась в медицину

Врач-гематолог Елена Мисюрина, обвиненная в смерти пациента и освобожденная из заключения, приняла решение вернуться обратно в медицину. Мисюрина рассказала как после освобождения за ней пришли очень много людей в больницу.

По словам столичного врача, в клинике, где она работала до обвинения, "много проектов, много планов с другими клиниками, с другими учреждениями". "Мы должны открыть отделение трансплантации, специализированную реанимацию для гематологических пациентов", — рассказала Мисюрина.

"В первую очередь, наверное, долг перед пациентами, которых мы уже взяли на лечение. Мы должны проводить это лечение", - объяснила свое врач.

В первом после освобождения из СИЗО интервью она заявила, что после "неоднозначной славы" у неё увеличилось число пациентов, передает RT.