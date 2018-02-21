Крупные западные компании обошли санкции и тайно работают в Крыму

Крупные зарубежные компании нашли способ обойти санкции Евросоюза и США и работать на Крымском полуострове. Они регистрируют на полуострове юридические лица под другими брендами и занимаются бизнесом.

В этом уверен вице-премьер Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий МУРАДОВ.

«Вы спросите, где эти компании, которые должны в Крыму пестреть вывесками со своими брендами? Мы ведем эту работу аккуратно. У нас появляются другие вывески и бренды, за которыми стоят крупные иностранные фирмы», – сказал полпред журналистам, пишут "Аргументы недели - Крым".

Самыми популярными отраслями, в которых работают иностранные компании-хамелеоны, оказались виноградарство и виноделие, сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции, строительство, мусоропереработка и возобновляемая энергетика.

Власти республики взаимодействуют в ежедневном режиме с зарубежными бизнесменами, добавил чиновник. По его оценке, можно говорить о «десятках фирм», которые работают в Крыму под другими вывесками. Никаких названий МУРАДОВ называть не стал, чтобы не создавать риски для притаившихся бизнесменов.

Впрочем, такой смелостью обладают далеко не все компании. Тайное присутствие ограничивается, вероятно, лишь теми областями, о которых рассказал вице-премьер. По крайней мере, крупные мобильные операторы, интернет-провайдеры, банки, рестораны быстрого питания, сетевые ретейлеры, автозаправочные станции и предприятия из многих других отраслей экономики в Крыму так и не появились. Это касается как международных корпораций, так и компаний из материковой России.