Русским стучат по голове, а они находят в этом преимущество

Сегодня литературный мир обогатился новым образным выражением благодаря пожизненному секретарю Французской академии Элен Каррер д’Анкосc. Произошло это на заседании Комитете по международным вопросам Национального Собрания Франции, куда признанный эксперт по истории России была приглашена для того чтобы выступить по вопросу внешней политики России.

«Искренний», «прозрачный», «адекватный», «реалист», - каких только лестных эпитетов в отношении действующего Президента России Владимира Путина не прозвучало в ее выступлении. Очевидно и сама осознавая это факт, Элен Каррер д’Анкосc в своей речи сочла необходимым несколько раз повторить, что она не пропагандист Владимира Владимировича.

Определения возникали сами собой, так как иначе было не объяснить ситуаций вокруг Сирии, Крыма, Европы и отношения к этим вопросам Президента России.

Присутствующим в зале традиционным друзьям и защитникам России Марин Ле Пэн, Дюпон-Эньяну, и Жан-Люку Меленшону было бы наверно сложно еще что-либо добавить, поэтому лучшее, что мог сделать Жан-Люк Меленшон в то время, когда черед дошел до вопросов, так это уточнить, что он «узнал себя в анализе» секретаря Французской академии, добавив что для Франция по его мнению «Россия вообще никогда не должна становиться врагом, какой бы режим в ней не оказывался у власти».

Останавливаясь на вопросе Крыма Элен Каррер д’Анкосc напомнила присутствующим, что к моменту принятия решения по нему вопрос независимости Крыма был «далеко не новым», а также напомнила при каких обстоятельствах в 1991 году Севастополь оказался в составе Украины, уточнив что ранее его никогда не было на ее карте. Также пожизненный секретарь Французской академии обратила внимание на то, что представляющий Украину Леонид Кравчук при других условиях угрожал тогда в 1991 просто покинуть своих коллег. Ранее « они (крымчане) много говорили о независимости, а в 2014 они ее наконец то обрели ». Для Путина это был жизнен важный вопрос, и он просто «восстановил то, что было построено на несправедливой основе » - добавила Элен Каррер д’Анкосc.

Отмечая деликатность ситуации с "украинским вопросом» секретарь Французской академии наук уточнила присутствующим, что «в каждой украинской семье есть русский, а в каждой русской - украинец».

Затрагивая вопрос взаимоотношения с Европой Элен Каррер д’Анкосc заострила внимание депутатов на том, что в международных отношениях для Владимира Путина « крайне важно говорить с Европой, не с Соединенными штатами Америки, а именно с Европой».

Не был забыт во время встречи с депутатами и сирийский вопрос. Заострив внимание на том « никакие проблемы на Востоке не могут быть решены без участия России» признанный эксперт по истории России напомнила французским парламентариями о том, что на территории России проживает 15 миллионов мусульман. «Это историческая реальность. Они живут в христианской среде, вместе с христианами ». По мнению Элен Каррер д’Анкосc именно этот факт, - а именно опасение за дестабилизацию веками сложившейся гармонии был первоочередной причиной в российском решении по Сирии, а не то, что « Путин влюблен в Асада ».

Упоминая взаимный интерес русских и французов к литературному и историческому наследию признанный историк подметила что Наполеон сегодня гораздо популярнее в России чем во Франции. Кстати, что же касается российского президента, то по мнению секретаря Французской академии и он сам остается просто болен (« obsedé») историей.

Много различных тем поднималось в течение двухчасовой аудиенции. Так депутат Кристиан Ютен, подчеркнувший что отношения России и Франции это более чем исторические, это семейные отношения, задался вопросом о том как могло так сложиться что французские танки Леклер сегодня находятся в Эстонии, фактически против России. Давая оценку подобному факту как ненормальному, депутат заявил что сегодня необходимо иметь смелость об этом говорить.

Не обошлось в аудиенции и без темы антироссийских санкций, вредоносность которых, как показало обсуждение, было совершенно очевидно для всех присутствующих. Называя тот факт, что российская экономика, и особенно ее агросектор в этих условиях и в такие короткие сроки смогли кардинально перестроиться не иначе, как чудом, Элен Каррер д’Анкосc отметила что Франция должна оперативно делать выводы для того чтобы не остаться на обочине. «Русским стучат по голове - а они извлекают из этого преимущества», - подытожила секретарь Французской академии, обогатив современный лексикон еще одной крылатой фразой.