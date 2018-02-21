В Волгограде судебные приставы решили взыскать алименты на содержание ребенка, которого родители считали умершим после рождения. Так семейная пара узнала, что их сын жив и находится в детском доме.

В 2011 году после рождения ребенка семейной паре сообщили, что их сын не проживет дольше недели. Подавленные заявлением врачей, супруги написали отказ от младенца и уехали. Спустя пять дней, как сообщает RT, они вернулись, но им сообщили, что ребенка уже нет в живых. А через 7 лет судебному приставу поступили документы о взыскании с супругов алиментов в пользу детского дома, где содержался мальчик.

Приставы не смогли найти семейную пару по адресу, а потому обнаружив лицевой счет, открытый на имя матери, они арестовали деньги. Когда мать ребенка пришла, чтобы разобраться в ситуации, увидела документы, она упала в обморок, передает телеканал 360. Женщину привели в чувство, после чего выяснилось, что в течение семи лет она с супругом считала, что ее ребенок умер вскоре после рождения.

Семейная пара обратилась в суд, чтобы восстановить родительские права. «В канун наступления 2018 года мальчик был передан на воспитание своим законным родителям», — рассказали в пресс-службе судебных приставов Волгоградской области.