Поклонская призвала Генпрокуратуру РФ проверить ход ремонта дорог в Крыму

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Полконская попросила Генеральную прокуратуру России проверить ход строительства крымских дорог. Поклонская рассказала, что на личных приёмах крымчане из Симферополя, Саки, Евпатория, Бахчисарайского и Белогорского районов жалуются на неудовлетворительное состояние автодорог в Крыму.

Она отметила, что, по данным Минтранса Республики Крым, из порядка 14,67 тыс. км автодорог 80,3 % не соответствуют нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию.

Поклонская направила депутатский запрос в Генпрокуратуру РФ о проведении соответствующей проверки.

Депутат написала в Facebook: "Результаты рассмотрения моего запроса и принятых прокуратурой мерах о результатах проверки исполнения федерального законодательства при освоении бюджетного финансирования на ремонт автодорог в Республике Крым опубликую дополнительно".